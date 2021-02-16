春節連假最後一天，許多人想到明天要上班心情不美麗，不過有網友翻開2022辦公日曆表發現亮點指出，明年過年加上前後六日，似乎總共可以放9天年假，讓不少人心情振奮。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文指出，春節連假快結束了，明年春節好像是9天連假，並PO出一張2022年辦公日曆表，圖中顯示明年2月1日是大年初一，大年初五、初六適逢周六、周日，若再加上除夕前的六、日，前後加起來總共有9天。

行事曆曝光後讓不少網友興奮，紛紛留言「很完美…開始倒數」、「開始期待了」、「爽欸」、「還要再過12個月」、「倒數360天」、「要來安排安排」、「可以準備旅遊了」、「快了快了，剩300多天而已」、「先倒數了」、「明年飯店訂起來」、「哈哈，這個猛」、「振奮人心」。

不過也有網友笑說「今年才剛開始，就想明年了」、「猴急什麼」、「好好過完今年卡實在」、「這真的部署非常超前！」、「比較想知道明年年終領多少」、「想太遠了啦」、「小孩明年要放更久的假了」、「平安度過2021再說吧！」

至於明年春節年假到底有幾天，將等行政院人事行政總處5、6月公布隔年政府行政機關辦公日曆表後才能確定。

此外，對於不少人好奇明年是否可以出國，衛福部長陳時中今天在中央流行疫情指揮中心記者會時表示，以客觀情況來說，現在疫苗各國都在施打，而且各單位執行管制方案也都相對成熟，在這兩個因素下可以期待。

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(中時新聞網)