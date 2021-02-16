不少男性都希望能打破歲月的摧殘，用盡千方百計只求換得床上驚人雄風。一位64歲的泰國男子就發現喝下天然椰子汁後，他的小兄弟表現「嚇嚇叫」，一晚至少要來7次，強烈的慾望逼的小21歲的妻子連連求饒。消息傳開後，也引起當地男性民眾湧入椰子攤。

綜合外媒報導，泰國一名64歲的男子經常前往市場的一個水果攤消費，長期飲用天然的椰子汁，未料這樣的習慣卻意外幫他找回消失的雄風，宛如服用壯陽藥，男子因此每晚都向妻子求歡。

該男的妻子也透露，在丈夫穩定飲用椰子汁之前，夫妻兩人已許久未行房，但丈夫開始喝椰子汁後，卻突然性慾高漲，每個晚上都瘋狂求歡，而丈夫的表現也相當不錯，夫妻兩人也因此度過一段相當幸福的時光。

妻子無奈地說，「一天2次不夠，如果他無法被滿足的話，就要再來第3次、第4次」，甚至最誇張時，兩人曾一天發生7次性行為，妻子每天面對飢渴的丈夫，情緒也從開心轉變成疲憊，最終找上警察，希望能想辦法解決這樣的狀態。

這件事情曝光媒體後，引起泰國網友的注意，更隨著妻子前往警局報警的影片曝光後，椰子汁能壯陽的傳聞在網上鬧得沸沸揚揚，不少泰國男子湧入椰子攤，希望這樣的現象也能發生在自己身上，此事更造成在地椰子攤商銷售量暴增至少3倍。

對此，當地一位醫生則回應，椰子水可以增加睪丸激素的分泌，進而讓男性性慾增加，但目前仍需要更多的研究，才能證明真的有這樣的功效。

(中時新聞網)