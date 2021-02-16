春節最暖心！有網友在臉書社團《爆廢公社》Po文指出，春節期間與家人到墾丁出遊，未料堂哥身上現金4萬元卻不翼而飛，以為遇上扒手，事後竟接到當地賽車場電話，表示錢掉在現場，經調閱監視器確認失主，請他們到派出所認領，網友見狀留言直呼，「一定要玩爆店家」。

網友表示，春節期間跟堂哥與友人到墾丁出遊，期間遺失3、4萬元現金，整個心情大受影響，一開始以為在大街遇到扒手，就在剛剛出現貴人，我們接到恐龍賽車場電話，他們調監視器來看，發現是我們的人掉的，非常感謝賽車場全體同仁。

被點名的恐龍賽車場業者表示，其實錢是另位徐姓遊客撿到，現場沒有找到失去，於是就把錢送到派出所，由於防疫期間入園採實名制，他比對入園時間及可能的失主，果然找到人，已請對方到派出所領回遺失款項。墾丁建民派出所也證實此事，更表示，失主已經辦理手續，也把錢領回。

(中時 )