57歲張學潤（Nel Nel）是香港知名造型師，曾擔任過郭富城、陳小春等大咖明星的形象顧問。他近日就爆料某女星外表光鮮亮麗，但上完廁所總是不沖水，連生理期也不例外，後來輾轉得知對方為何老是不沖馬桶的原因，讓他感嘆女星會有這樣的習慣，真的是情有可原。

張學潤合作明星無數，曾見過一位女星上廁所總是不沖水，化妝間廁所內的馬桶永遠都是黃的，還有衛生紙，但他一開始並不以為意，認為可能是化妝師、工作人員衛生習慣不好忘記沖水。

張學潤稱女星用過的廁所，馬桶內衛生紙總是一坨又一坨。(取自東網)

隨著與這位女星合作次數變多，張學潤才發現不沖水的就是女星本人，「有時候真的很明顯，因為你知道女生上完廁所清潔過的紙，是一團又一團的，我就發現她永遠不沖馬桶。」還大爆對方連生理期來了，也依然故我，畫面超噁。

據香港東網報導，後來張學潤與女星變熟之後，才發現為何對方總是不沖馬桶的原因。原來女星從小家境不好，住的地方沒有沖水馬桶，需要放一桶水來沖馬桶，導致女星為了不浪費水，習慣要多上幾次廁所才沖水，讓張學潤直言這個原因情有可原，但也認為女星既然已經長大了，應該改掉這個壞習慣才對。

(中時新聞網)