網友到便利商店ATM領錢時，一旁的電話卻突然響了！接起瞬間讓他當場糗爆。(摘自爆廢公社公開版)

ATM的設置方便民眾快速領錢、存錢，減少身上帶太多錢的風險。不過ATM機台上的監視器和電話是否真的有用，一直讓許多人議論紛紛。過年期間，一名男子在超商ATM領錢時，機台旁的電話突然響起，他猶豫地接起話筒後，才驚覺出糗了。

原PO昨（15日）在臉書「爆廢公社公開版」上表示，到便利商店ATM領錢時，一旁的電話卻突然響了！原PO心想「可能有重要的任務要派給我？」於是馬上拿起話筒接聽，卻聽到另一頭傳出一位小姐的聲音，告訴原PO，「先生您好！你的飲料擋到監視器，麻煩移開一下。」原PO瞬間尷尬連忙道歉說，「：好的！對不起。」

文章一出，眾多網友笑翻表示，「原來監視器真的有人在看」、「所以不能邊領錢邊挖鼻屎」、「大過年的要休假，接什麼任務」、「叫工讀生別裝了，出來吧，大過年的」、「過年的還要躲在ATM裡面打電話不能露臉真的辛苦了」、「請他走出來說！哪裡擋到？」

不過，也有不少人質疑原PO故事真實性，對此就有位網友跳出來分享，「我有遇過，真的有人在監看！」他指出，超商的ATM監視器是內嵌在機台的，有一次店家在上面貼了一張反詐騙宣導，意外擋到監視器，結果銀行真的來電告知。

(中時新聞網)