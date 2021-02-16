開放路肩。（高公局提供）

二二八連假國道疏導措施。（高公局提供）

開放路肩。（高公局提供）

今年和平紀念日（二二八）連假，為2月27日至3月1日，共3天，高公局表示，受疫情影響且距離春節僅10天，並正值賞花季節，研判連假以短途旅遊為主，若天氣良好，預期國5及西部國道北部路段將會發生壅塞情形，今日公布應變計畫及規劃交通疏導措施。

一、收費措施

(一) 單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）：2月27日至3月1日。

(二) 路段差別費率：2月27日至3月1日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再八折收費。

(三) 暫停收費：2月27日至3月1日，每日0至5時國道全線暫停收費。

二、入口高乘載管制

(一) 2月27日及2月28日每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。

(二) 2月28日及3月1日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉

(一) 2月27日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口；0至24時，封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

(二) 2月28日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口；0至24時，封閉埔鹽系統雙向入口及國3西濱北向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

(三) 3月1日0至24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

四、開放路肩

現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控

(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格匝道儀控管制。

(二) 另針對重點交流道（國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口）採嚴格匝道儀控管制。

(三) 針對11個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3雙向往國5及國5南向精進式匝道儀控）。

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控

假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

高公局說，連續假期間國道交通量為平日1.5倍至2倍，部分路段於尖峰時段交通量早已超過可服務容量，故發生壅塞在所難免。請用路人掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

(中時 )