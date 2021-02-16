在美國持續打壓下，華為積極開拓新業務自救，近日，華為創辦人兼總裁任正非首次公開提及華為「南泥灣」計畫，包括在煤炭、鋼鐵、音樂、智慧電視、PC、平板等各個領域的突破，讓華為不靠手機業務也可以存活，同時華為也推出了「華為智慧養豬解決方案」，以AI等技術讓養豬業走向數字化、智慧化和無人化。

大陸《證券時報網》報導，在2月9日山西太原舉行的「智慧礦山創新實驗室」揭牌儀式，會後華為CEO任正非接受媒體採訪時，首次提及華為「南泥灣」計畫，他表示，「美國制裁一年多後，我對華為公司生存的信心更大了，而不是更小，因為我們有了更多克服困難的手段。我們開展了南泥灣計畫，這個名詞實際上就是指生產自救。比如，我們在煤炭、鋼鐵、音樂、智慧電視、PC、平板等領域都可能有很大的突破。所以，我們不依靠手機也能存活。」

隨後，在新春佳節之際，華為機器視覺領域總裁段愛國在網絡爆料稱，華為推出了「華為智慧養豬解決方案」，宣布華為機器視覺要在智慧養豬上發力，而且解決方案都已經做好了，要用智慧之眼感知萬物，AI能使養豬智慧升級。養殖業的發展方向是數字化、智慧化和無人化。

據了解，這套養豬系統提供儀錶盤監控、大數據分析、數字化管理，支持AI識別、AI學習、AI預測、AI決策等，還通過標準化、程序化，實現全感知監控、機器人巡檢和自動/遠程控制。

報導指出，華為養豬有跡可尋，早在去年10月2020農牧數智生態發展論壇上，華為就發表了《5G引領現代豬場AI使能智慧養豬》的報告。華為認為，未來數據是現代養豬的核心要素，更是養豬智慧升級的核心驅動力。從以前以「人管」為主到未來以「數據管」豬場為主，在數據管理豬場的過程中再運用AI技術做更多的科學決策，從而實現養豬的標準化和程序化。

華為將通過ICT技術幫助豬場實現智慧化養豬，為豬場提供傳感器、物聯網技術及平台，使數字豬場在現實中得以還原。華為5G智慧豬場ICT基礎設施解決方案總體架構也將從端、邊、雲去構建智慧豬場現代化生產體系，使科學防疫可以更智慧更高效、無人生產也更加高效、AI繁育助力PSY提升（AI育肥+AI豬肉品質提升），綜合提升養豬效益。

值得一提的是，有相關人士爆料，華為此次智慧養豬方案，是國家農業部的戰略協議之一，後續華為還將利用自己的技術在其它領域展開智慧養殖，為養殖業帶來新的變革。

然而，早在2019年8月20日，任正非接受美聯社記者採訪時曾提及養豬。當時，他說，「如果我考不上大學，養豬可能也是養豬狀元。我認為自己做什麼事都很認真，無論哪件事都可以做好。」

(中時新聞網)