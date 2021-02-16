韓國軍方說，星期二清晨在非軍事區(DMZ)發現1名北韓男子，現在正在調查他的動機，是否為了逃亡。

半島電視(Ａljazeera)報導，這名逃亡者是在星期二清晨上午4:20在兩韓非軍事區（DMZ）的東部檢查站被發現的，之後韓國守軍開始搜查此人身分。

韓國軍事參謀部在一份聲明中說：推測他是北韓人，我們正在調查細節，包括他的逃亡路線，如何穿過設關嚴密的防線，以及他本人的意願，是迷途誤闖，還是真的希望逃亡。」

軍事參謀部補充說，目前沒有看到北韓邊境線上的駐軍有異常行動，但韓國軍方會高度注意在附近地區的安全態勢。

兩韓之間的DMZ有嚴密的障礙，包括地雷、通電鐵網、崗哨與追捕者，絕大多數脫北者不會直接穿過風險極高的DMZ，而是迂迴的先前往關係較好的鄰國中國大陸，有時會在那裡停留數年，以取得假身份分，然後再搭跨國火車，前往中南半島的國家，再前往韓國。

這是最近幾個月以來，第2次出現穿過東部DMZ逃亡的脫北者，上一次是在去年11月，也是一名男子，身分可能是漁夫，利用船隻渡海，然後在韓國側上岸。

雖然3個月內出現兩起，但是去年民眾的脫北事件，是近年來最少的，很可能與北韓為了防疫COVID-19，所以國內有更嚴格的行動封鎖。

韓國統一部長李仁榮上個月表示，去年約有200名北韓人定居，比2019年下降了約80％，創歷史新低。

(中時新聞網)