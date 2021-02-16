台南市安平區永華路二段一處停車場發生持刀殺人案。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

新春連假最後一天，台南市街頭驚傳殺人案！31歲的王姓男子，16日晚間在台南市安平區育平路一處網球場前，被仇家持刀砍傷後，負傷攔搭路人的機車逃命，但對方仍不放過，一路追逐1公里直到永華路二段一家餐廳停車場，以汽車衝撞王男機車後，再下車砍人，事後迅速駕車逃逸，王男被送醫急救，因傷重不治，目前警方已經找到凶嫌的汽車，正繼續追緝到案中。

警方調查，今天晚上6點23分左右，王男先在育平路一處網球場前，遭仇家持折疊刀砍傷，現場血跡斑斑。王男受傷後，在附近隨機攔搭路人的機車逃命。

不料，仇家見狀也駕車追趕，一直追了1公里左右，才將王男的機車，逼進永華路二段富霖餐廳的停車場內，並駕車連續衝撞機車，致機車嚴重扭曲變形，王男也倒在現場才作罷，還好機車騎士趁隙逃離現場。

此時，1名凶嫌持刀下車繼續砍殺王男，致對方一動也不動，並將凶刀棄置現場後，才迅速駕車逃逸。

路過民眾發現後，立即記下車號並通報警方到場處理。警方將王男送醫急救，但不久仍因傷重不治。目前全案正由警四分局偵辦中。

(中時 )