鍾姓男子因不滿謝男為了女性友人指他「非常不禮貌」，上月31日晚上以電話誘出謝男談判，趁他步出萬華某間飲酒店，找來另外17名年輕人持棍棒痛毆謝男，導致謝左眼失明。警方調查後，陸續逮捕行凶的18人，依重傷害、聚眾鬥毆等罪移送法辦，案經檢察官複訊，鍾男、動手的徐男分別5萬、3萬元交保，其他16人則請回。

警方調查，42歲的鍾姓男子因朋友相挺，在臉書上辱罵朋友的女友，反遭謝男嗆聲「不禮貌」，導致鍾男心有怨懟，懷恨在心，31日晚間得知謝在萬華區三水街一間飲酒店享樂，假意打電話約謝出來談判，確定謝男人在何處後，隨即打電話叫人集合準備動手。

鍾男找來18人分乘9輛機車，從新北市板橋一帶到萬華聚集，趁著謝男步出飲酒店，強押謝到暗巷，並持棍棒毆打，導致謝男左眼眼球破裂，經送醫仍確定失明。

警方連日追查，在過年期間將18人查緝到案，動手的年輕人大多20歲出頭，混跡廟會，為了義氣相挺出門毆人，對於鍾、謝以及女性友人的感情糾紛並不曉得來龍去脈，卻一昧逞兇鬥狠，現在全部進了警局。警方呼籲感情糾紛應循合法管道解決，切勿聚眾鬥毆，警方定將依法嚴辦。

(中時 )