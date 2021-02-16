兩岸關係持續緊繃，全球最重要的國際安全論壇德國「慕尼克安全會議」將於19日揭幕，美國總統拜登也將與會。會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）警告，目前全球最可能爆發軍事衝突的熱點就在台海。對此，前美國國防部戰略與軍力發展副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）直言，美國必須緊急做好四件事。

蔡英文總統過年前曾召開國安高層會議，會後曾向國人表示，台灣一貫立場就是遇到壓力不屈服，得到支援不冒進，疫情受到有效控制時，也期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。她提到，兩岸和平不是台灣單方面的事，關鍵的鑰匙在中國大陸手上，歷史經驗已證明，對台灣文攻武嚇，對兩岸關係不會有幫助。

陸媒《觀察者網》引述柯伯吉（Elbridge Colby）日前在美國《華爾街日報》投書稱，美國的拜登政府，現在正面臨嚴峻的考驗，因為大陸解放軍在未來四年，可能會試圖佔領臺灣。他指出，中國人民解放軍以驚人的速度發展壯大，而目前解放軍空軍規模在東亞已位居第一，北京正力爭在2020-30年間，使其軍力達到與美國軍力並駕齊驅的水準，並在2030年超越美國。

對於「美國能夠保衛臺灣，不被中國大陸佔領嗎？」，柯伯吉認為，美國目前絕對有辦法能擊退解放軍，前提是台灣要能周密而認真地部署防禦，且內部必須團結抵抗中國大陸的武力進犯，等候美軍馳援，這將使陸方犯台的方案執行非常困難。

他建議，美國必須緊急做好四件事。首先，部署情報、監視和偵察系統，以監視中國大陸的機場和裝載港口，並在衝突爆發時追蹤中國大陸的入侵部隊。第二，購買更多的遠程武器彈藥，特別是反艦武器，並將其部署在相關海域以及關島、日本和菲律賓等地。這將有助於美國削弱中國大陸兩棲登陸艦隊和空中力量的首輪進攻。第三，保持強大軍力退避太平洋深處，隨時準備支援有生防禦力量。第四，將前述3件事進行整合訓練。

(中時新聞網)