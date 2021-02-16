國道1號北上222.2公里處8車撞成一團。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號北上222.2公里處8車撞成一團。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號北上222.2公里處8車撞成一團。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號北上222.2公里處8車撞成一團。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號北上222.2公里處8車撞成一團。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號北上222.2公里處8車撞成一團。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

大年初五，新春假期尾聲大夥趕收兵，16日下午13點38分，國道1號北向222.2公里處，名貴車種勞斯萊斯行駛內側車道撞擊前車，前車再推撞前方兩部車後，行駛在勞斯萊斯後方來車也剎車不急撞上，再衝到中線車道，沒想到又來了一部車再撞勞斯萊斯一次，中線車道來車又繼續追撞，造成8車撞成了一團亂，3人受傷。

新春收假，至少2000萬元的勞斯萊斯「大出風頭」，國道1號南下台南安定路段才發生國產車追撞2000萬勞斯萊斯，網友一片哀悼恐怕要賠慘了，彰化北斗北上路段，則發生了勞斯萊斯追撞前車，接連形成了8車複雜追撞的局面。也讓本來就是最容易塞車的路段，瞬間塞成了紫爆，幸好國道警察以最快速度排除，傍晚起車流順暢。

「哇！至少2000萬勞斯萊斯先追撞，又被追撞，理賠恐怕是理還亂了」網友眼尖，認車被撞爛車子竟然赫赫有名勞斯萊斯。

國道警察第三交通隊初步調查，勞斯萊斯行駛內車道，撞擊前往B車，B車推撞C、D車，E車行駛內側車道追撞勞斯萊斯車後，停於中線車道，行駛內側車道F車續再追撞勞斯萊斯車，行駛中線車道G車撞擊停於中線車道E車，行駛中線車道H車再撞G車而肇事，造成C車駕駛人頭部受傷及F車駕駛人胸部及乘客左肩及腹部受傷，全案造成8部車事故及3人受輕傷。

國道警察第三大隊表示，13時38分接獲通報，大隊緩撞車14時10分到場警戒、並通報高公局事故處理小組，該小組於14時20分到場警戒，事故於14時22分排除恢復通車。8部車駕駛人酒測值均為零，肇事原因和責任歸屬還要進一步調查。

(中時 )