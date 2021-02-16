國道一號南下發生三車連環撞，網友發現中間遭夾的是豪車勞斯萊斯，紛紛直呼肇事者這下要賠到哭了。（翻攝臉書社團《爆廢公社公開版》）

這下真的完蛋了！國道一號南下安定路段今（16）日下午發生一起連環車禍，所幸無人傷亡，但事發照片被民眾發上臉書，眼尖的網友發現其中一台遭撞的車輛竟是要價2100萬的勞斯萊斯，不少人擔心起肇事者將負擔鉅額的賠償費，直呼真的是「負二代」了。

國道一號南下安定路段今日下午發生三車連環撞，並無人員傷亡，僅造成車輛毀損。一位網友目擊車禍現場，將事故照片發在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，而標題寫下「中頭彩了！」

透過圖片可見，被夾在中間的黑色轎車竟是名貴的勞斯萊斯豪車，一台要價2100萬元，其車尾遭一台國產車追撞，原PO更說，肇事者不只要賣腎，大概連同家人的腎都要一起奉上才夠賠償。

截至發稿為止，文章僅曝光3小時，就吸引逾9000位網友留下表情貼，不少網友紛紛在留言區幫肇事者哀號，「幫QQ」、「一夜致負了」、「內臟器官賣一賣，不知道夠不夠賠」、「這應該已經不是腎能解決的事了」、「撞到一棟房子」、「希望他有買超額」、「這是我見過最快變負二代的方法」。

也有網友留言警世，「看到名車先閃遠一點」、「看到這種車我立馬遠離300公尺……寧當烏龜莫賣腎」；同時也有網友呼籲行車記得「保持安全距離」，以免發生事故閃不過。

(中時新聞網)