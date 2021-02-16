京東物流16日在港交所遞交招股書，邁開IPO步伐，成為京東集團旗下第三間進行IPO的子公司，估值上看400億美元，消息帶動京東美股盤前一度漲逾4％。

京東物流招股書顯示，此次IPO的聯席保薦人包括美國銀行、高盛、海通國際等。業績方面，2020年前三季京東物流收入達到人民幣（下同）495億元，年增長43.2％。在2018、2019全年，京東物流的收入分別為379億元、498億元。

招股書顯示，京東物流近三年持續增加在技術研發上的投入，從2018年至2020年Q3的11個季度，京東物流累計技術投入達到46億，呈不斷增長趨勢。在這11季中，京東物流技術投入在同期收入的平均占比達到3.4％，領先同行業。

京東集團也表示，分拆計劃的細節尚未敲定，包括全球發行的規模和結構；完成擬議的分拆後，公司將繼續間接持有京東物流五成以上的股份。

(工商 )