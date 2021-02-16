亞馬遜熱銷的Fire TV電視棒即將登陸印度生產，新釋出的訂單將由鴻海集團旗下子公司雲網科技（Cloud Network Technology）拿下，預訂今年就會在印度清奈投產，以因應當地的市場需求，此消息稍早已經亞馬遜證實，並在Twitter上發布訊息。

亞馬遜日前才剛發布Fire TV Stick更新版本以及Fire TV Stick lite，號稱新推出的Fire Stick將增加不少新功能，除具有高解析度外，同時也支援HDR和杜比全景聲（Dolby Atmos）等，另為擴大全球市場，稍早亞馬遜也宣布，因看好印度市場的潛力，決地讓這款亞馬遜明星產品Fire TV電視棒在印度落地生產，每台叫價僅要2,999元盧比，換算台幣只要一千出頭，算是很具市場競爭力，訂單則由鴻海集團拿下。

儘管Fire TV電視棒前進印度的號角才剛響起，但亞馬遜似乎對前進印度深具信心，強調初期年產量估為數十萬部，不過未來仍會視當地的市場需求，彈性的調整產能，若市場需求持續放大，也不排除有擴產的可能。

亞馬遜印度全球資深副總裁Amit Agarwal表示，亞馬遜致力於與印度政府合作，以協助印度朝「印度自力更生」（Aatmanirbhar Bharat）的願景前進，同時也承諾投資10億美元協助1,000萬家中小企業展開數位化及全球化的轉型，以期讓印度累計出口額儘速達到100億美元，並在2025年前，創造數百萬個就業機會。

(工商 )