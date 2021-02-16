汽機車駕駛到加油站加油時，幾乎都會選擇固定的油加，有網友好奇，平常汽機車加95的油，若突然改加98會怎樣？貼文一出引起熱議，有過來人透露背後真相，沒想到答案出乎預料。

原PO在PTT發文指出，一般機車都加92無鉛汽油，汽車加95無鉛汽油，但他懶得去細分，因此就一律用95汽油，機車加100元、汽車加300元。他好奇若油價便宜時，改用98加滿會有什麼影響？想請汽機車達人解答。

貼文一出引起熱烈回響，網友紛紛回應「付的錢變多啊」、「不會怎樣」、「油的顏色不一樣」、「98和92混著加，效果跟95差不多」、「提早換機車而已」；還有網友歪樓笑說「不行，會爆炸」、「起飛」。

雖然部分網友覺得95改98也不會怎樣，但有內行網友透露背後真相指出，除了會多花一些油錢以外，嚴格來說，恐怕也會減低車子使用壽命，質疑「幹嘛沒事付那麼多？盤子逆」。

根據中油官網《汽油小常識》公告，92、95與98無鉛汽油主要區別在於辛烷值不同，辛烷值乃測定汽油抗爆震能力指標，92無鉛汽油辛烷值為92，95無鉛汽油辛烷值為95，98無鉛汽油辛烷值為98。

至於要如何選用適當的汽油，一般汽車駕駛人最好依據車廠推薦採用適當辛烷值得汽油，可參考車主手冊上之說明，行駛里程較高的汽油車有可能因為引擎積碳關係，造成引擎壓縮比增加，對辛烷值需求也會提高，若覺得車子仍有爆震現象時，可改用較高辛烷值之汽油。

引擎壓縮比高者應採用高辛烷值汽油，若壓縮比高而使用過低辛烷值汽油，會引起不正常燃燒，造成爆震、耗油及行駛無力等現象；相反的，低壓縮比引擎若使用過高辛烷值汽油，引擎馬力不但不會提升，只會更浪費錢。

5公升加成30公升 車主槓上加油站

(中時新聞網)