國民黨主席今年改選，現任黨主席江啟臣力拚連任，中廣董事長趙少康日前表態參選。前新北市長朱立倫近來動作頻頻，外界解讀有意角逐黨主席，昨(15)日他在臉書PO麻將照，「只欠東風」的牌面也引發網友熱議。而今日立委高嘉瑜受訪時卻狂酸，表示朱立倫連國粹都不懂，還想選總統。

朱立倫15日在臉書表示，「今日迎財神，諸事大吉！」過年期間，家家戶戶團聚打打麻將，並要大家幫忙看看，「我聽哪一支胡牌！」

朱立倫似乎語帶玄機，網友表示「萬事俱備，只欠東風」「借孔明東風一用」「朱立倫萬事足矣，坐等東風！丞相要起風了」，另有人說「海底有東會令人更期待，可惜現在上家趙先生拿了三支東！」「東風被拿崁（三支）了別想胡牌」，建議他不要只會暗示，應該「衝一點」，不要又被攔胡了。

高嘉瑜今日受訪，針對朱立倫的發文，她表示，雖然自己不是專業的麻將咖，但是她還是知道麻將的基本道理，會打麻將的都知道，只聽東風很容易沒有辦法胡牌，因為其他三家可能也都有東豐，而朱立倫身為國民黨的總統候選人候補，竟然連國粹都不懂，還是在過年期間多打幾圈麻將吧，更表示，「相信韓國瑜一定比朱立倫懂」，建議朱立倫可以向他請教。

(中時新聞網)