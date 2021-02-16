有「古拉格史學家」之稱的俄羅斯著名歷史學者尤里·德米特里耶夫（Yuri Dmitriev）在星期二對法院提出上訴，他先前被政府指控「性虐待養女」而遭判重刑13年，他的支持者稱，此事完全是誣陷與捏造的指控。德米特里耶夫以調查揭露古拉格監獄(Gulag)而聞名，他其他著作也都是揭發史達林時代的歷史罪行。

路透社報導，65歲的德米特里耶夫，在去年7月份，因性虐待其養女而被判罪，但他否認了這一指控。原本他可於11月獲釋。但是，俄羅斯西北部的卡雷利亞自治省(Respublika Kareliya)，一家法院於去年9月突然將他的刑期又增加了10年，並要把他移監到另一處高度戒備的刑事拘留所中。

他的律師和支持者說，德米特里耶夫會遭此劫，是因為他政治不正確，揭露了史大林時代在1937~38年「大整肅」(Great Purge，也稱大清洗、蘇聯大肅反)恐怖事件的細節。據保守的官方估計，大整肅事件中，蘇聯與周邊加盟共和國當中，有將近70萬人被處決，其中光是蘇聯紅軍內部，校級以上軍官被清除掉70%，其中包括3名蘇聯元帥：圖哈切夫斯基、葉戈羅夫、布柳赫爾。

此外，蘇聯用以放逐異議份子的「勞改所」(Gulag，音譯古拉格)，也害死了成千上萬人，1973年俄國作家、歷史學家索忍尼辛(Aleksandr Solzhenitsyn)寫的《古拉格群島》（The Gulag Archipelago）揭露了此事。但是外界對勞改所的詳情與死難人數仍不甚清楚。

蘇聯解體後，德米特里耶夫就以古拉格的真相為研究重點，他找到勞改所營地的「萬人坑」，埋有難以計算的遺骸。

俄羅斯雖然在蘇聯瓦解後重生，但是近年來，重新表揚蘇聯時代的說法又再次出現，當局不願意徹底否定蘇聯。一名德米特里耶夫的朋友，同樣是資深歷史學家的不具名人士說，德米特里耶夫之所以被陷害，是因為現在的俄國政局，特別討厭揭露史達林罪行的歷史說法，目前官方的看法是「蘇聯將俄羅斯重振為偉大國家」，主要強調蘇聯擊敗納粹。

美國大使館譴責德米特里耶夫坐了黑牢，並稱這是「俄羅斯人權和歷史真相的大退步」。

克里姆林宮則表示，他們沒有介入此案的調查，不予評論。

(中時新聞網)