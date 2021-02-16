花旗銀行自周三（2/17）起，透過該行網路銀行或手機APP行動生活家，甚至電話理財語音進行各種貨幣轉換交易，單筆交易的最低金額將調整為「最低等值100美元」。此項公告，不僅為銀行業界最新作法，以花旗作為最大外匯銀行的地位，全新作法更令市場詫異。

該行對此項新作法，對外僅表示，「將持續觀察客戶需求，保持調整彈性，以服務客戶。」

銀行同業推測，此舉和花旗銀行台灣外匯交易室，因台北匯市「新象」導致2020年發生大虧損，爾後又發生糧商炒匯懲罰限制交易，顯然需要以此新法，堵住大問題的源頭。

花旗台灣交易室去年以來一波多折，先是散戶運用新台幣對美元持續呈現盤中和盤後兩種價位，密集進行換匯。外匯銀行本位的花旗銀行原先就有設計便利換匯的多個數位管道，像手機APP上的「eFX外匯交易」是號稱最便利的換匯小工具，或是財管客戶可以經過電話理財中心協助，在換匯時可以有更好的匯率，反而成為散戶的炒匯管道。

實際上，花旗銀行內部在2020年中已發現問題，先是暫停網銀和 APP的「eFX外匯交易」的台幣換美元交易，花旗客戶只能透過網銀平台的「轉帳/繳款/換匯」或電話理財語音服務。神奇的是，網銀客戶在台幣換美元之後，也無法立即從帳戶中看出交易細項，需等到銀行過帳日完成才會出現。這兩道作法，已暫時阻斷散戶的頻繁換匯交易。

此次，自2/17起的幣別轉換交易單筆限制於最低等值100美元，等於是花旗祭出的第三大招，也無異於要提高有心炒匯者的交易成本。

(工商 )