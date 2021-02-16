（全家攜手來自大阪超高人氣的起司塔專賣店「PABLO」合作，將於2/17起陸續推出七款獨家聯名商品。圖／業者提供）

迎接開工日，全家便利商店16日宣布，攜手來自大阪超高人氣的起司塔專賣店「PABLO」合作，將於2/17起陸續推出七款獨家聯名商品，有「PABLO半熟起司塔」、「PABLO杏桃乳酪麵包」、「PABLO杏桃乳酪舒芙蕾」、「PABLO杏桃蕾雅泡芙」、「巴斯克蛋糕」，還有「PABLO起司奶茶」跟「PABLO甜筒經典起司塔冰淇淋」，搶攻甜點控的味蕾！

全家表示，「PABLO」是許多甜點控的口袋名單，現在到全家便利商店就可以吃到，此次雙方聯名的獨家商品是以店內招牌-經典原味起司塔、特製杏桃果醬，作為開發元素，2/17起先上市三款，其中「PABLO半熟起司塔」是以經典款改良，濃郁滑順的起司搭配香酥塔皮，加熱後更好吃。

另外，還有可作為早餐選擇的「PABLO杏桃乳酪麵包」，是以特製杏桃果醬及果泥，搭配紐西蘭奶油乳酪，散發清甜杏桃風味；「PABLO杏桃乳酪舒芙蕾」則是以一顆蛋舒芙蕾為賣相，濃郁杏桃乳酪與柔軟蛋香結合，口感豐富。

緊接著，2/24將再推出全家人氣脆皮泡芙、冷凍蛋糕聯名商品，其中，「PABLO杏桃蕾雅泡芙」是使用特製杏桃果醬，搭配蕾雅起司卡士達，雙重內餡搭配脆皮泡芙帶出不同層次口感；「巴斯克蛋糕」則是以奶油乳酪為基底，加入蛋白、蛋黃、牛奶等，製成口感綿密的起司蛋糕。2/17～3/9凡購買「PABLO半熟起司塔」或「PABLO杏桃蕾雅泡芙」，可享搭配Let's Cafe單品咖啡半價優惠。

此外，雙方此次也開發「PABLO起司奶茶」、「PABLO甜筒經典起司塔冰淇淋」，其中，起司奶茶使用斯里蘭卡紅茶原料搭配起司，調配出香醇奶茶風味，2/24～3/23單件特價30元、兩件55元；甜筒則是使用脆餅皮加冰淇淋重現起司塔風味，起司冰淇淋融合濃郁奶香，外層用白巧克力，以多層次創造豐富口感，2/24～2/28全家LINE好友限定兩件89元。

(工商 )