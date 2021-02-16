今年9月就要邁入不惑之年的美國女網名將小威廉絲（Serena Williams），今天在澳洲網球公開賽女單8強戰，以6比3、6比3解決羅馬尼亞好手哈麗普（Simona Halep），生涯40度打進大滿貫女單4強。

這場比賽小威廉絲用強勢的正手拍擊出個人本戰第24個致勝球，為比賽劃下句點，她說：「這場比賽應該是我本屆澳網至今最佳賽事，我知道要面對的是世界第2高手，我必須有更棒的表現而我也做到了，我真的很興奮。」

小威廉絲將和日本好手大坂直美爭奪本屆澳網女單決賽門票，這將是雙方生涯第4度過招，兩人最令人印象深刻的交手是2018年美國網球公開賽，當時贏家是大坂，對於這位後浪，小威說：「在場上大坂是很出色的選手，場下也是給人帶來很多正面能量的好女孩，我覺得就年度第一場四大賽來說，這對我是很好的試煉，我會盡力而為。」

大坂則說：「通常我不會去看籤表，但現在大家都跟我說我下一輪對手是誰，我變成一定得知道下一場對手，我想會是很有趣的比賽，她可是小威廉絲，當她站在球場另一邊，我總會覺得倍受威脅。」

(中時 )