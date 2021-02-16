「是春天的好消息！」桃園市蘆竹區一處靜謐埤塘邊，近日有1隻稀有鳥種「水雉」現蹤，桃園市野鳥學會總幹事范卓昭表示，水雉通常只在1、2月與6月過境桃園，期間停留不到2周，數量幾乎只有1隻，過往也曾在大溪、大園出現，可惜現在水雉羽色偏褐，倘若到繁殖期，將能看見尾羽變長，羽色繽紛的美麗樣貌。

水雉俗名菱角鳥，主要分布於亞洲南部，如印尼、印度、菲律賓及台灣，多棲息於菱角田間、水生植物豐富的埤塘中，是台灣少數奉行一妻多夫的鳥類，其繁殖期落在5到9月，度冬時期則為12月至2月，目前台南官田為水雉主要棲息地，並被選為該市市鳥。

鳥會榮譽理事長吳豫州解釋，水雉分為留鳥、過境鳥2種，出現在桃園的為過境鳥，僅在年初1、2月與6月短暫棲息於桃園濕地、埤塘，時間到就會遷移回原棲息地，過去鳥友曾在大溪、大園等地見到，通常只會出現單數隻，鮮少群起聚集，且停留期間僅有1、2周。

范卓昭表示，水雉羽色在冬夏各有風采，冬天為非繁殖羽，羽色偏褐，尾羽較短，夏天則為繁殖羽，能見到金黃、黑白、橄欖色組成的繽紛色彩，尾羽也較長，加上牠的姿態優雅，因而有「凌波仙子」的美稱。

范卓昭說，水雉因繁殖與度冬棲地缺乏，因而面臨生存危機，1989年前就已被農委會列為第2級珍貴稀有之保育類動物，能在桃園、宜蘭等處見到實屬幸運，建議賞鳥民眾有幸見到水雉時，盡量保持距離，不要發出太大聲響，以免干擾水雉休息、補充體力。

(中時 )