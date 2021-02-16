昨天基進黨立委陳柏惟在臉書上貼了一段影片，內容是陳柏惟霧峰服務處主任的娘家門口放鞭炮時，其飼養的幼犬叼走飼主的鞭炮，對此國民黨青年部質疑，該影片動保意識極其錯誤，陳柏惟應為傳遞錯誤動保觀念影片道歉並下架影片。

國民黨青年部指出，影片裡，有幾個嚴重的錯誤示範，首先，飼主的兩條狗寶貝是處無拘束狀態，沒有任何狗繩防止暴衝。自然，在家裏頭不太可能會繫繩，但影片裡，狗狗其實已經踏出家門走在馬路上。雖然影片看起來街上相當安靜，但卻不能保證突然出現一台汽車或機車，這對駕駛或狗來說，都有高度危險性。

再來，因為沒有繫繩，因此這也讓影片裡的狗狗可以突然衝向尚未引爆的鞭炮，最後出現鞭炮在狗狗嘴巴裡噴濺火花的恐怖畫面。主人雖然從狗兒的口中拿走鞭炮，但卻只是放在門外不讓鞭炮在家裡面，因此造成狗狗二度叼走鞭炮，全程未見對狗狗的妥適保護。

國民黨青年部表示，比較好的做法，飼主應該要在大門安設寵物柵欄，避免狗狗衝出門外，或是在從狗狗嘴中拿走鞭炮之後，將鞭炮放在狗狗不會叼走的地方，或是由攝影者、周邊親友控制狗狗再度暴衝，而非繼續攝影，或是在旁大笑。

國民黨青年部還認為，更重要的是，不要上傳或轉傳影片，讓民眾接觸到錯誤的動保資訊。因為這不是詼諧幽默的影片，而是極其錯誤的示範。但令人遺憾的是，擁有47萬粉絲的陳柏惟，卻並未導正視聽，反而上傳這支影片，當作是可以博人好感的臉文。兩天後，更是把狗狗帶到服務處舉辦媒體活動，來製造新聞。這位服務處主任竟還不自覺告訴公眾，家中的另一隻狗喜歡踩鞭炮。試問，一位稱職的飼主會讓狗學會踩鞭炮而不制止？這次的鞭炮或許只會噴火花，然而卻難保下次的會突然爆炸，像日前台東發生的不幸事件般。

國民黨青年部表示，對許多飼主來說，雖然有愛寵物的心，但卻不一定有正確的觀念來照顧、保護狗狗或是旁人。提高台灣社會的動保意識，從教育做起，也是許多動保團體的核心主張。具體來說，政黨、公眾人物，其實都有責任要將正確的觀念與資訊，普及到公眾，而非只是為博媒體關注，利用毛小孩，無聲地傳遞錯誤觀念。

國民黨青年部指出，目前這支影片已經超過50萬人觀看，雖然留言裡有人指出對狗的危險，但許多網友卻只是一笑置之，把這部影片當作有趣影片。在這裡，希望陳柏惟能正視這支影片所傳遞的錯誤觀念，主動道歉下架。過去國民黨提名的立委參選人，就曾為餵狗喝啤酒的錯誤行為鞠躬認錯。道歉並不可恥。

國民黨青年部也邀請各政黨關心動保議題的青年部門，一同向陳柏惟表達訴求，繼日前動保警察議題，再度攜手來推進台灣的動保意識與政策。

國民黨青年部還說，雖然該部影片只有27秒，證據並不充足，然而從狗屋在門外，以及狗狗普遍未繫繩的事實，這邊也必須要提醒所有毛小孩飼主，放養對寵物、用路人、環境的危險性。雖然這在許多地區是普遍現象，但並不代表這是正確的行為。請做負責任的飼主、公民。

(中時 )