年節即將結束，桃園市環境清潔稽查大隊今搶在初六開工前出發清運。（黃婉婷攝）

年節即將結束，桃園市環境清潔稽查大隊昨搶在初六開工前清運，準備處理過去4天來的家戶垃圾，大隊長羅文林建議，民眾時常在年節使用的卡式爐煮火鍋、點香器，應將用過的空瓦斯罐排空，再單獨放上回收車，手機用鋰電池也必須獨立挑出，別直接扔進袋裝垃圾中，擠壓後恐造成危險。

今上午9時開始，各清潔中隊已捲起手袖準備上工，桃市各地響起垃圾車樂音，不少民眾也在收假前整理好垃圾、廚餘，但過往時常出現家戶垃圾分類不確實，或誤將危險物品放進一般垃圾、資源回收袋，造成清潔隊諸多困擾。

羅文林表示，由於今處理的垃圾量比平常多出數倍，清潔隊員無暇確認分類是否確實，他建議民眾看見瓶罐上有「回收標誌」，就該乖乖找出對應分類，別胡亂丟進一般垃圾，尤其年節聚餐多，有食物殘渣的容器暴增，應沖洗乾淨後再丟棄，廚餘則該瀝乾後再倒至廚餘桶。

羅說，過年期間民眾時常拜拜、吃火鍋，所使用的點香器、卡式瓦斯罐，必須先行排空後再單獨挑出，不要混在其他回收物中，換新手機時丟棄的鋰電池，也盡量獨立蒐集包在報紙內，破碎的碗盤、玻璃亦然，以免在擠壓時產生爆炸風險。

羅提醒，家中若有大型家具與廢棄物需要協助載運，清潔隊自17日開始就已恢復登記、清運，雖然今日為週三，市府仍會加班清運，建議民眾可查詢桃園市垃圾車即時動態APP，掌握垃圾車最新動態，18日起全市垃圾清運及資源回收勤務都會恢復正常清運。

(中時 )