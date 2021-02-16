前高雄市長韓國瑜過去曾在2020總統大選期間，開直播孵小雞，讓不少人印象深刻，爾後韓國瑜敗選，也曾有網友好奇，小雞去哪了？前韓國瑜競辦發言人、廣播節目主持人何庭歡這2天久違地來到雲林農場，開直播曝光9隻小雞近況，直播觀看累積人數達5萬人，不少網友看到小雞們已繁衍到第5代，生出更多小小雞，紛紛在直播留言喊：「小雞好可愛」。

何庭歡16日在臉書PO出一段直播影片，她說，從第一代的9隻小雞在雲林縣的教育農場飼養至今，已經繁衍出第五代了，有2隻是黑色的，分別是一公一母，公的叫小九，母的叫小四，其他七隻則為土褐色，第一隻孵化的雞，長的最大隻叫做平安是公雞、第二隻叫做寶貝也是公雞，第三隻清廉是母雞。

何庭歡16日到雲林教育農場，看9隻小雞。(圖/何庭歡臉書直播)

新春特別直播-九雞家族來賀年 由何庭歡發佈於 2021年2月16日 星期二

在直播時也意外出現一隻誤闖雞窩的不素之客「鴿子」，何庭歡說，就算到了過年，9隻雞也是一隻都沒少，開開心心團聚過年，她也很開心，雞窩出現的一窩又正好是9顆雞蛋，寓意代表著生生不息。最後，何庭歡也向所有人拜年，敬祝大家新年快樂，牛年行大運。

不少網友紛紛在直播留言回應，「天啊！還可愛」、「很寛闊的庭院，快樂的公雞母雞家族，好棒耶」、「歡歡和小雞們新年快樂」、「第一代超勇壯的」、「雞蛋好大顆」、「這些雞養比我的家還大」。

(中時新聞網)