象局預報指出，明天（17日）是開工日，自清晨就有一波強烈的大陸冷氣團南下，迎風面的東北半部也會持續出現短暫陣雨。(氣象局「報天氣」粉專提供)

中央氣象局預報指出，明天（17日）是開工日，自清晨就有一波強烈的大陸冷氣團南下，迎風面的東北半部也會持續出現短暫陣雨。北台灣在白天就能感受感受到氣溫明顯變冷，晚起各地也逐漸變冷，深夜溫度降到只剩12度。這波冷空氣預計將影響台灣3天，空曠處低溫下探8-10度。

氣象局表示，今晚受華南雲系東移水氣影響，北部地區的雲量增多，會出現短暫小雨，中部地區也可能零星飄雨。到了明（17日）有一波強烈大陸冷氣團南下及東北風增強，北部、東半部地區多雲偶陣雨，雨勢多集中在上半天，尤其基隆北海岸在凌晨左右會有局部較大雨勢出現，中南部地區則維持多雲到晴。

氣溫方面，受到強烈冷氣團影響，北臺灣降溫顯著，白天高溫僅剩15-17度，入夜後又會降至13-14度；其他地區白天氣溫變化較小，但入夜後也會明顯轉冷。「天氣達人」彭啟明提醒，這波冷空氣的溫度有大幅度變化，非常有感，和先前天氣大約有「一件厚外套」的差別，呼籲大家要做好保暖準備。

到了周四（18日）水氣逐漸減少，天氣由濕冷轉為乾冷，西半部呈現多雲到晴的天氣，剩東半部有零星降雨。不過夜間至清晨受到輻射冷卻效應影響，又會再變更冷，預計最低溫將出現在周五（19日）清晨，中部以北、宜蘭花蓮將下探10-12度，其他地區約13-17度，空曠地區約8-10度。白天起各地氣溫逐漸回暖，回到穩定天氣，不過仍要注意夜間清晨會有一股涼意。

(中時新聞網)