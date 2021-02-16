2022年地方選舉將至，外界將關注藍綠兩黨如何在接下來的地方大選布局，民進黨台北市議員王世堅針對即將到來的國民黨黨主席選舉走向進行分析，並稍微透露2022年地方選舉民進黨可能推派出的人選。對此，國民黨台北市議員徐巧芯則說，不如推舉王世堅參選，王世堅聽到後嚇了一跳，急忙回答，「千萬不要害我」。

王世堅15日在政論節目《新聞面對面》中表示，如果前高雄市長韓國瑜擔任國民黨的主席，他會重振國民黨，而這是民進黨所害怕的，也是前國民黨主席朱立倫害怕的。王世堅認為，朱立倫會去和韓國瑜商量，而他一定會想出一套解方，比如說讓韓國瑜到桃園或其他地方參選，黨主席的部分則是由朱來擔任。

至於2022年民進黨方面會推派哪些人出馬參選，王世堅則說，他只能隱隱約約的透露，「比如在台北、新北、桃園、新竹，民進黨會拉出一條線，一條讓社會覺得很清新的線，而且是大家共同經營」，且可能會推派大家想不到的人選，例如無黨籍立委林昶佐，還有先前他在節目中提到的民進黨副秘書長林飛帆、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅，加上衛福部長陳時中，他們可能就組成一條連線。

這時，一旁的徐巧芯表示，「還是我們就推舉王世堅好了」，而她這句話讓王世堅嚇了一跳，王世堅也連忙回應道，「你千萬不要害我」。

(中時新聞網)