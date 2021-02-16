新竹街口攻城獅才在15日宣布釋出的洋將雷特，很快就找到新東家了！受限於第3名洋將無法入境，桃園領航猿16日晚間宣布，確定將找雷特取代先前離隊的沃倫位置，領航猿也將宣布周六(20日)桃園主場採梅花座重讓觀眾進場，對手剛好是攻城獅，也讓雷特很快就可對上老東家。

雷特本季替攻城獅打了11場例行賽，平均每場拿下14.6分、11.5籃板、4.1助攻與2.1抄截，可惜他的體能與體型始終無法回到當年水準，才讓攻城獅無奈宣告釋出，也馬上簽了上季還在SBL高雄九太效力的布蘭登，更改名大勝加盟PLG。

領航猿先前僅剩里德、傑克兩名洋將可用，主因是沃倫宣告自行離隊，雖然努力找尋新洋將加入，卻因政府防疫政策無法成行，隨著雷特遭到攻城獅釋出，領航猿自然趕緊先行簽下，起碼先補足陣中3名洋將名額，也讓洋將可以輪替休息。

至於先前領航猿主場因為爆發部桃疫情，只能採取全面閉館、不開放觀眾進場，如今隨著疫情趨緩，領航猿預計將在17日中午宣布重新開放梅花座進場，相關購票訊息也將公開，但領航猿本季也剩3個主場賽事，票房收入受到相當大衝擊。

(中時 )