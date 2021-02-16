近日有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，昨（15）日在西濱公路目擊一輛掛著試車牌的特殊賓士，看起來像是露營車的外型，不過卻又與普遍看到的不太一樣，而車輛亮眼的橘色外觀相當引人注目，原PO好奇詢問網友們，是否有人知道這款車的真實身分，掀起一陣熱烈討論。

貼文曝光不久，馬上湧入許多內行網友解答，這輛特別的賓士是「Unimoq」（烏尼莫克），該款車型最早於1946年問世，主要是作為農業牽引機使用，具有優秀的越野性能，二戰後烏尼莫克也開發出軍用版本，被不少國家作為裝甲車、運兵車等，現代則是改裝成露營車，能應付上山下海各種地形。

不過這一輛進口的烏尼莫克要價不斐，通常都是數千萬起跳，也因此許多網友紛紛笑說「這種車不需要了解，只需要知道很貴就好」、「行動帝寶」、「移動式豪宅」、「看到記得閃遠點」、「這台碰不得」、「後面掛的那台R9T就逼近一台國產車了」、「R9T售價86萬起」、「有錢人的玩具」。

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(中時新聞網)