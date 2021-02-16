日本汽車業龍頭豐田汽車公司今天表示，受到震央在福島外海的強震影響，包括豐田集團公司在內的9工廠共14條生產線明天起到20日為止暫時停工4天。

「讀賣新聞」報導，2月13日夜間日本福島外海觀測到規模7.3強震，福島、宮城觀測到震度6強，豐田汽車零件的供應商有些受到震災影響零件無法提供。

豐田汽車公司（Toyota Motor）宣布，17日起至20日為止部分生產線停工的包括豐田汽車高岡廠（愛知縣）、豐田汽車九州宮田廠（福岡縣）、豐田汽車東日本岩手廠（岩手縣）、日野汽車羽村廠（東京都）等9工廠共14條生產線，是豐田在日本境內全數28條生產線的半數。

豐田沒公布受到震災影響零件無法供應的業者名單及零件的種類，據悉並非半導體零件供應受阻。

暫時停工的汽車製造車種包括休旅車「Harrier」、豪華汽車品牌凌志（Lexus）等車種的生產線。豐田並未公布受影響的汽車生產輛數。

22日以後，上述暫時停工的生產線是否恢復，豐田將觀察零件確保的狀況再決定。

(中央社)