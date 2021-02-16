新冠肺炎疫情肆虐一年多，不少明星工作也受到許多影響，40歲香港女星董敏莉（Monie）也是受害者之一，在疫情好轉之前，她索性決定讓自己放一個長假，帶著老公、女兒全家移居來台灣，出發來台前就用一張照片，曝光了香港機場的慘況。

董敏莉和律師老公莊耀金2016年結婚，兩年後生下女兒莊子子（Martha），日前她在Instargram上傳一張香港機場照，寫下：「來到這裏，好像發夢」，並Tag「無人機場」，希望疫情趕快消失，可見畫面中，機場裡空無一人，對比昔日春節旅遊盛況，讓人不勝唏噓。

董敏莉PO香港機場沒人的慘況。（圖／翻攝自IG）

董敏莉一家已抵台開始15天的隔離生活。（圖／翻攝自IG）

而據《東網》報導，董敏莉因為疫情關係，去年工作完全停頓，而她與律師老公去年年中便開始移民計劃，並透露是申請技術移民，表示女兒現在才2歲，還不用讀書，所以才決定放一年長假期，體驗台灣生活，其他的一年後再作打算。

另外，董敏莉也發文透露這次是「親子悠長假期」，需要準備很多東西，衣服、褲子、鞋襪、清潔用品、尿布等等都要備齊，而他們一家目前已抵台開始進行隔離，董敏莉16日就在IG限時動態PO出女兒在飯店玩家家酒的影片，笑稱隔離做什麼？就煎蛋囉！自得其樂地紀錄下隔離生活。

(中時新聞網)