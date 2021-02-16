特斯拉日前大買價值15億美元的比特幣後，華爾街分析師開始關注藍籌股企業是否會跟進，紛紛在近期的法說會探尋企業對加密通貨的興趣。

根據比特幣價格追蹤網站CoinDesk數據，16日盤中比特幣揚升2.47％，報49,059.9美元，稍早一度創下49,950.93美元新高紀錄，距離5萬美元大關僅有咫尺之遙。2021年開春以來，比特幣價格累計大漲近68％。

通用汽車（GM）執行長芭拉（Mary Barra）在2月稍早的法說會表示，通用目前沒有投資比特幣的計畫。不過她並未排除有朝一日讓消費者用加密通貨購買旗下汽車的可能性，一如特斯拉計劃讓客戶以比特幣支付車款。

芭拉表示：「這是通用會監控和評估的事。如果未來客戶對此有強勁的需求，沒有什麼事情能阻止我們。」

然而其他企業對比特幣依然保持戒心，特別是金融業者。美國再保險集團（RGA）投資長巴比（Leslie Barbi）日前在法說會表示，公司目前並未投資加密通貨。加密通貨的會計方法不同於其他貨幣，或許會帶來更多波動。

價格波動是其他大型企業無意跨足加密通貨市場的一大原因。Voya投資管理公司執行長赫塞勒斯（Christine Hurtsellers）在法說會表示，公司正在關注加密通貨，但讓加密通貨價格大起大落的因素有時仍不太透明，這是Voya現階段沒有投資加密通貨的原因。

截至目前，特斯拉與軟體公司MicroStrategy是投資比特幣最知名的企業案例，付款巨頭Square和PayPal現在允許客戶買賣比特幣，並在電商交易使用加密通貨。萬事達卡和紐約梅隆銀行也開始到加密通貨市場試水溫。

此外，Square執行長多爾西（Jack Dorsey）創辦的另一家公司－推特，也在研究比特幣和其他加密通貨。

(工商 )