台彩大樂透今晚（16日）1億元頭獎槓龜，自小年夜起連續6天開出頭獎紀錄中斷，下期（2/17）預估銷售金額為2.5億元，頭獎金額上看1.2億元，春節大紅包本期總共開出19組，總中獎注數為22注，其中16組為單注中獎，3組為2注均分。

初五(16日)開出110000019期大樂透，獎號分別為01、09、11、12、37、46，特別號43。

加開春節大紅包9個號碼分別為03、22、28、29、32、41、46、48、49，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。目前春節大紅包累計已送出248組，明天初六（2/17）將繼續加開9個春節大紅包獎號，還有112組百萬大獎待送出。

新的一年為金牛年，台彩特別加碼近4年最高的春節獎金8.6億元，其中「大樂透」自2月9日至21日(農曆初十)連續13天每天開獎，周一至周日都能，玩創史上連續開獎天數最長的紀錄。

此外，台彩也加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就，每組獎金100萬元，若有兩注以上同時對中同一組獎號，則獎金均分；360組「春節大紅包」將持續加開至全部送出或2月26日加碼活動截止。

一切訊息請依照台彩網站公布為準。

(中時新聞網)