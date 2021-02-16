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台灣於2018年步入高齡化社會，造成看護需求大增，但外籍看護需長時間貼身照護家中長輩，移工素養成為大眾關切的議題。昨日有雇主向「台灣國際勞工暨雇主和諧促進協會」投訴，家中的看護在長輩熟睡後，仍大聲錄製抖音影片，讓家屬難以接受。

台灣國際勞工暨和諧促進會15日在臉書貼出雇主投訴的影片，雇主指控，花錢雇用來照顧長輩的外籍移工，總是在老人家入睡後，屢次在一旁大聲講電話，或是看電影到三更半夜，吵得老人家難以入睡。

透過監視器影片可見，影片中的長輩已就寢，而身穿橘色上衣的外籍移工坐在一旁沙發上，笑鬧的使用手機錄製抖音影片，影片拍攝完後，甚至放任影片的音樂大聲且重複地播放，完全不顧房內正在睡覺的長輩。

台灣國際勞工暨和諧促進會指出，影片中的畫面是家有外籍移工的日常，不僅「講不聽」也「勸不聽」，直指現在外籍看護非常難以管理，家屬僅能透過安裝監視器蒐證自保，以免發生憾事卻苦無證據。

影片曝光後，有網友將其轉發至社團《爆料公社》，不少網友有共感，留言討論，「因為疫情，外籍看護難聘僱，僱主只能抱怨在心裡，擔心指責看護，看護不高興要求離開。太難了......」、「阿嬤睡覺她在旁邊吵！有沒有規矩啊？仲介常告誡雇主『要同理心同理心』，大約就是這樣同意她愛怎爽就讓怎爽」。

(中時新聞網)