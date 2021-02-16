目前正值櫻花盛開季節，各地賞櫻人潮湧現，不過有一名男子為了拍美照，竟直接爬上櫻花樹大擺Pose，誇張行徑被旁人拍下PO網，超扯照片曝光後遭眾人怒譙，大罵「太誇張了吧」、「今年是牛年不是猴年」，還有網友狂笑「這樣爬有比較帥嗎？」、「以為是裝置藝術」。

原PO在臉書社團《爆料公社二社》PO照發文指出，13日前往桃園市楊梅區秀才步道賞櫻時，看到一名男子直接爬到櫻花樹上拍照，誇張行徑恐壓斷樹枝，讓他忍不住痛批「拜託大家出門踏青，請不要這樣破壞植物」。

網友PO出爬上櫻花樹拍照的男子。(圖/截自臉書 爆料公社二社)

從照片中可見，身著白色衣褲的男子，完全不顧及不顧他人眼光，直接爬上櫻花樹，手抓著樹幹、腳踩在樹枝上，一手還牽著在樹下的女性友人。照片曝光後引起眾怒，網友們紛紛留言怒譙「太誇張了吧」、「這是賞花？還是破壞？丟人現眼」、「實在是社會敗類！沒水準又素質超低劣」、「公德心需要再加強」。

還有網友酸「這樣爬，有比較帥嗎？」、「我以為是裝置藝術」、「快拿香蕉讓他下來」、「以為自己孫悟空？」、「今年是牛年，不是猴年」、「這猴子會穿衣服」、「這種人不需打碼」、「很沒功德心、很自私、很可惡」、「摔斷腿又要國賠了」、「尚未進化完全」、「當人真的浪費了」、「好沒水準的人」、「真是台灣最美風景」。

公德心那兒去了？為近照櫻花折櫻枝

(中時新聞網)