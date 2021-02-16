（台大退休教授陳俊宏。圖／《基因怪獸GenoMon》手機遊戲製作計劃團隊提供）

台大生科系教授陳俊宏將大半輩子貢獻在教學及研究，同時熱中於科學普級的推動。在科技新創公司電獺團隊的協助下，著手進行《基因怪獸GenoMon》的手機遊戲開發，製作團隊已經進行超過一年的準備工作，製作計畫今年起上架群募平台嘖嘖，一個月內突破募資目標，甚至農曆年節期間還在繼續衝刺，達到160％的超狂回報。由於該計畫的總製作費估計需要新台幣700萬以上，在2022年5月遊戲上市之前需要陸續投入資金，該團隊期許各界繼續支持。

《基因怪獸GenoMon》的初衷源自全球新冠疫情，陳俊宏表示，內容是根據真實病毒學及細胞學創作的中文手遊，具有學術規格監製，最大特色是百分之百台灣產製的原生IP，將人體中的蛋白質、病毒、細胞等，化為可愛生動的遊戲角色，目的是要帶給一整個世代有趣的科普學習體驗。

電獺團隊的兩位創辦人謝綸、蘇芃翰均表示，為兼顧娛樂價值與教育意義，團隊在細節上毫不妥協，對遊戲內的所有元素做了詳盡的設定，以確保《基因怪獸GenoMon》遊戲中每個人物角色、基因怪獸、以至於場景設定，都能符合科學事實。其中，關鍵的美術人員都必須先上生醫科普課程，詳細瞭解每個蛋白質結構、組成病毒的過程及它們的特徵。

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