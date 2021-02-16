兩岸關係近年緊張，台海局勢不見降溫，國民黨主席7月將進行改選，前黨主席洪秀柱辦公室16日回應證實，3月將舉行黨內路線辯論。但中國大陸方面，又是如何看待台灣藍綠之爭？大陸國台辦旗下網站「中國台灣網」近日刊登一篇評論指出，現在台灣內部只剩下藍綠之爭而無「統獨之戰」，「兩岸統一，不能拖給下一代人」。

「中國台灣網」14日刊出一篇署名「且十」的評論文章稱，翻開中國歷史，佈滿了統一戰爭的刀光劍影。國家的弱亂往往導致群雄並起，各路人馬爭相逐鹿，企圖問鼎中原。然而，當雄主定於一尊之時，那些不甘於爭霸失敗的強人，有的利用山川江河阻隔、有的自恃兵力強盛而割據稱王，更有甚者，稱「帝」建國搞分裂。評論稱，割據者偏安一方，表面上臣服中原，稱「王」而避「帝」，分裂者則「立國」稱「帝」。

評論指出，中國歷史上吳越國從第一代錢繆封王開始就視中原各朝為正統，告誡子孫「善事中原，保境安民」。到錢弘俶時代，大宋已消滅了多數割據分裂勢力，國家一統已經是大勢所趨。到了西元978年4月，宋已經從北西南三面包圍了吳越國，背靠茫茫大海，錢弘俶必須作出最後選擇。打，亡國屠城，獻，保境安民。令人欣慰的是，錢弘俶選擇了「納土歸宋」，讓吳越屬地避免了生靈塗炭，這是一個讓歷史永遠銘記的正確選擇。

該篇評論認為，歷史從來都是後人的鏡子。看看今天的臺灣，多麼像當年的吳越國。可悲的是，臺灣沒有錢王這樣恤民愛民仁者，臺灣內部政治的爭鬥，似乎正要把臺灣拖上一條血腥的戰爭之路。

評論提及，當年故總統蔣介石敗退臺灣，但他還有逐鹿中原的志向，身在小島念念不忘「反攻大陸」，雖然事實上造成了國家分裂，但他還算是個爭霸者不是分裂者。他的身後，經國先生眼看「反攻大陸」已不現實，便下大力建設臺灣，嘴裡高喊「三民主義統一中國」，但行動上已經是一個割據偏安者了，他的思想影響了數代在臺灣的中國國民黨人。

陸媒「中國台灣網」14日刊出一篇署名「且十」的評論文章，內容談及「台灣已無統獨之爭」。

而到了故總統李登輝時代，國民黨的偏安養大了以民進黨為代表的「分裂者」。現在，分裂建國已成為島內「政治正確」，甚至，「偏安者」有與「分裂者」合流之勢，島內只剩「藍綠之爭」而無「統獨之戰」了。

許多人常說，兩岸統一急不得，時間在大陸這邊。如果單從兩岸力量對比看可以這麼說。但是，從吸取歷史教訓看，這個說法值得商榷。如果臺灣還是一個「偏安政權」，我們(大陸)還能等一下，但是，在「台獨教科書」的毒害下，臺灣的年輕人已經不知道兩岸的歷史關係，當「台獨」成為臺灣多數人的選擇的時候，兩岸統一就會成為一場不得不打的血腥戰爭。

(中時新聞網)