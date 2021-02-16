農曆春節連假即將結束，明天（17日）就是開工日，各家公司行號、工廠開工時除了拜拜、放鞭炮外，通常老闆、上司一般會在當日發送「開工紅包」給員工，讓大家討個好彩頭。命理師楊登嵙提醒，「開工紅包」千萬不要隨便花掉，最好留在身上3天，再將錢存入銀行，才能以小錢滾大錢，利祿亨通。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授分享，據傳統，不少公司都會選擇在年初五或初六上班，然後會自行或請命理老師挑選良日吉時開工拜拜。許多公司行號也會選擇在開工日這天發給職員開工紅包，通常開工紅包金額並不多，金額從200至2000元不等，但開工紅包卻是「錢滾錢」的關鍵。

楊登嵙指出，收到「開工紅包」後千萬不要隨便花掉，若想要「錢滾錢」，建議將開工紅包放在身上3天，然後放在自己的辦公桌抽屜內，以提升自己事業運，祈求今年在公司平安健康、順利發達。等到元宵節過後，再將開工紅包存進自己的銀行帳戶裡，讓紅包有如「發財金」般作用，以小錢滾大錢，就能藉由自己的努力打拼，利祿亨通。

另外，根據《TVBS》報導，命理師謝沅瑾也建議，民眾應將開工紅包其視為「為工作招來好運的生財器具」，切勿胡亂花掉，可以存入自己的薪資帳戶裡，祈禱能調薪、漲薪，或拿去添購與工作相關的器具，為事業招來滾滾財利。若真打算將開工紅包花掉，命理師湯鎮瑋則建議，最好先將紅包放在抽屜，累積事業運，等到元宵節之後再使用。

(中時新聞網)