星期二，數十名西班牙警察進入一所大學，逮捕了一名說唱歌手，他因誇讚恐怖主義和侮辱皇室成員的歌詞而被判入獄。不過，許多知名創作者為他請願，認為這是言論自由。

路透社報導，一位名叫帕伯羅·哈塞爾（Pablo Hasel）的歌手和他的一群支持者，在西班牙東北部小鎮萊里達（Lleida）的一座大學裡避難。直到上周五，他決定自首，將自己交給警察，被判處有期徒刑9個月。

他於2018年創作的歌詞和推文被定罪，歌詞提到被禁止的游擊團體，並將法院與納粹進行類比，還把前西班牙國王胡安·卡洛斯一世，說成是黑手黨老大。

包括電影導演阿莫多瓦(Pedro Almodóvar Caballero)、演員哈維爾·巴登(Javier Bardem)和歌手瓊·曼努埃爾·塞拉特(Joan Manuel Serrat)在內的200多位表演藝術家，聯名簽署了反對哈塞爾入獄的請願書，他們認為政府應該放寬言論自由。

(中時新聞網)