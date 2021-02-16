美股周二延續了上周的漲勢，風險資產普遍走高，衡量市場恐慌程度的VIX指數上周跌破20點，周二該指數繼續下滑。今天美股一開盤上漲100點，那指上漲0.29%、標普上漲0.19%。台積電ADR上漲1.96%。聯電ADR上漲2.78%。

截至台北時間16日晚間10點40分左右，道瓊指數上漲96.92點或0.31%、暫報31555.32點；那斯達克指數上漲40.63點或0.29%、暫報14136.10點；標普500指數上漲7.60點或0.19%、暫報3942.43點。

至於5大科技巨頭，蘋果下跌0.31%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.84%；微軟下跌0.22%；Facebook上漲0.55%；亞馬遜下跌0.20%。台積電ADR上漲1.96%。聯電ADR上漲2.78%。

英國將放鬆抗疫限制措施的消息提振了市場情緒。英國首相強生表示，隨著英國疫苗持續推廣，每日新增確診病例數繼續下滑，英國可能逐漸放寬嚴格的限制措施。

其他風險資產也表現強勁。比特幣價格突破50000美元，創歷史新高。美國原油躍升至每桶60美元以上，創2020年1月以來的最高水平。衡量市場恐慌程度的CBOE波動率指數（VIX）在上周五2020年2月以來首次跌破20點，周二早間該指數繼續下滑。

由於新冠疫苗推出、經濟逐步重新開放，以及對美國推出更大規模財政刺激計畫的預期，華爾街的擔憂正在逐步緩解。同時，投資者顯示出對新冠疫苗將平息疫情，以及美國將實施1.9兆美元刺激計畫的信心。美國眾議院議長裴洛西表示，希望在2月底前獲得國會批准，讓刺激計畫立法，並及時抵消此前措施3月14日的截止日期，否則屆時某些失業救濟金將到期。

Axi公司首席全球市場策略師Stephen Innes表示，人們對大規模、快速發展的刺激計畫的希望正在推動全球股市反彈。本周真正的股市提振驚喜可能與周六美國前總統川普彈劾案的迅速結束有關，因為民主黨沒有提出證人證詞。

然而，做出這一決定的原因似乎是，民主黨人希望完全專注於擬議的財政刺激方案，而不要受到彈劾程序的阻礙。因此，他認為本周市場反應即將爆發，到3月中旬，龐大而快速的財政計畫的可能性呈指數級增長。

(中時新聞網)