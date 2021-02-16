農曆春節年假進入尾聲，迎接明天的開工日，有位民眾今（16日）表示，過年沒收到長輩錢包，卻在路邊撿到一個包裝精美的紅包，樂開懷說「撿到紅包超爽的！」不過網友一看完照片，就笑歪直呼，「恭喜姑爺！」

原PO在PTT發文表示，過年長輩沒包紅包給他，「但自己撿到一包。」並附上一張圖片，可看到在停車場地上，有一個紅包用精美的籃子裝著，看似相當詭異。不過原PO卻樂歪直呼，「怎麼樣，羨慕嗎？還放在籃子裡唷，今天晚餐有著落了」。

貼文一出，網友立刻看出，這是一種民間習俗，在路邊放紅包，就是有家屬在替已故女兒尋找「冥婚」對象。對此，大家紛紛笑歪表示，「還有籃子，這麼精緻？」、「恭喜姑爺，賀喜姑爺」、「買一送一，你還撿到一個老婆」、「羨慕，脫單了」、「現在還有喔，我以為只是都市傳說」、「真的快笑死，還放在籃子裡面是怎樣。」

此外，更有網友打趣表示，「不要糟蹋別人女兒」、「晚上就會有人要你放回去囉」、「晚上突聞女子聲：拜託肥宅把紅包放回去好嗎？」。網友提醒，通常遇到這種情況，最好將紅包拿去警察局，若私自撿走可能有侵佔風險。也有人無奈表示，「都西元2021了，還有人在搞冥婚？」

(中時新聞網)