雖然近一年多來，中澳關係不斷惡化，但由於大陸刮起基礎建設風，帶動鐵礦石價格去年飆漲，助攻澳洲、同時也是全球最大礦業巨頭必和必拓（BHP Billiton）上半年繳出7年來最高獲利，並宣布創紀錄的中期派息，不過，必和必拓執行長也坦承，煤礦事業受到中澳貿易戰衝擊，而且預料短期內難有解決之道，目前該公司正在評估出售或分拆煤礦事業。

大陸《金十數據》報導，根據必和必拓（BHP Billiton）公布的財報顯示，在截至2020年12月為止，過去半年裡，持續經營業務的基本利潤從上年的51.9億美元增至60.4億美元。按年計算升幅達到16.4%，為7年最好的上半年財報表現。由於利潤表現耀眼，該公司公布了每股1.01美元的創紀錄中期派息，遠高於上年同期的每股0.65美元。

針對利潤大增的原因，必和必拓表示，大陸是鐵礦石消費大國，推行經濟刺激計畫使得基建活動對鐵礦石的需求增長強勁，鐵礦石價格走強，這對公司形成利多，該公司對今年業績依舊充滿信心，稱大陸在2021年的需求將保持強勁，今年鐵礦石產量也將創紀錄。

事實上，澳洲最大礦業巨頭必和必拓獲利7年來最佳，並不令人意外。因為根據市場消息顯示，2020年12月，澳洲最大的鐵礦石輸出港黑德蘭港口，對華出口量激增16%，達到創紀錄的4000萬噸。此外，依數據顯示，2020年12月，62%鐵礦石普氏指數連續大幅上漲，單月上漲近30%，一度較2020年內最低點上漲超過100%。

報導指出，必和必拓是本周第一家公布業績的澳洲礦產企業，而且具有代表性，目前外界預計澳洲大多數礦企都將因為狂飆的鐵礦石價格而實現利潤增長。此外，必和必拓執行長Mike Henry坦承煤礦事業受到中澳貿易戰衝擊，而且預料短期內難有解決之道。該公司正在評估出售或分拆煤礦事業。

(中時新聞網)