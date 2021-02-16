傳出持刀殺人案的台南市安平區永華路二段停車場。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市安平區殺人案，凶嫌做案搭乘的自小客車在仁德被尋獲。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市安平區今（16）日晚間傳出當街殺人案，一名31歲的王姓男子疑因與仇家談判破裂，遭對方一路追殺，王男在過程中攔截一台外地遊客的機車，以3貼模式逃命，但仍被仇家逼進停車場以亂刀砍死。據目擊民眾指出，王男命危時曾請路人撥電話給妻子，希望能說上最後一句話，不幸電話沒能接通，王男也沒了呼吸心跳。

警方調查，16日晚間6時23分許，王姓男子在育平路網球場旁的停車場與仇家談判時，疑因一言不合引發衝突持刀互砍，王雖持折疊刀反抗，但仍被對方持尖刀連刺腹部多刀受傷，現場血跡斑斑。王男受傷後，正好有2名外地男遊客共騎1輛租來的機車路過，他隨即請求搭載一乘，便跳上對方的機車以3貼方式逃命。

不料，仇家不放過，一路駕車追趕，追了500公尺左右，將王男所乘的機車逼進永華路二段富霖餐廳的停車場內，並駕車連續衝撞王男機車，致機車嚴重扭曲變形，直到仇家所駕的汽車保險桿掉落，王男也倒臥在地，仇家才停止衝撞。

而在追逐過程中，2名外地男大生遊客趁隙跳車逃逸，免於災禍；但王姓男子卻沒這麼幸運，仇家見其倒臥在地，便有一名凶嫌持刀下車狂捅王男，致其血流如注，犯行後便駕車逃逸。

據《ETtoday新聞雲》報導，目擊者指出，王姓男子命危時曾逞著最後一口氣，請路人協助撥打電話給妻子，期盼能說上一句話，未料，妻子的電話撥不通，王男則不幸在過程中失去呼吸心跳。

警消到場後，隨即將王男送往醫院救治，但仍傷重不治；警方事後再次撥打電話，才連繫上死者的妻子，妻子則透露，丈夫上午就出門，但並沒有交代要去哪裡，未料，這一出門，卻再也見不上面。

警方根據目擊民眾提供的車號，循線在15公里遠的仁德區台86快速道路下方，找到凶嫌做案用的汽車，但車上已經空無一人。管轄的台南市警四分局已鎖定特定對象，並報請台南地檢署積極偵辦中。

(中時新聞網)