藝人鄭人碩與小薰（黃瀞怡）2018年因拍電影結緣，於隔年認愛，近日男方在宣傳電影時聊到小薰放閃，卻有不少網友看了新聞狂酸兩人是狗男女，評論區出現一連串負面留言，而小薰對此罕見截圖一一回應，意外引發熱議。
小薰16日在IG限時動態曬出一張網友留言截圖，有人直嗆「拋妻棄子的狗男女有什麼好講的，期待男的再次劈腿，讓小薰嚐嚐那種痛苦的感受」，小薰僅平淡表示「負能量多多內」，也有酸民狠批兩人「厚臉無恥、無下限」、「沒用的男人，渣女的小三」等等，小薰則回覆：「還是要謝謝你們看我們的新聞，可能我們讓有些人反感，但還是要祝大家新年快樂」，面對炮火猛烈的批判，展現高EQ。
事實上，小薰和鄭人碩2018年因合作電影《寒單》相識，女方一度被指是破壞鄭人碩前一段婚姻的主因，但男方多次否認，隔年3月兩人終於鬆口認愛，感情穩定，並稱有結婚生子的共識。
可是戀情公開後，小薰仍背負著小三的罪名，時常遭受惡意攻擊，去年曾分享看完《教宗的承繼》的電影心得，她有感而發說：「即便是領導，是人，不是神，會犯錯、有過去，懂得懺悔、放下，神也會如同這樣對待。」卻引來網友留言嗆「意思是可以當一次小三，不當第二次嗎？」而小薰也被釣出親自回應「我是小薰喔，不叫小三，Amen（阿門）」。
(中時新聞網)
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