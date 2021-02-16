頭條開講

新港奉天宮與北港朝天宮在大年初四抽出同一支「癸酉」國運籤，籤詩故事「老鼠精亂宋朝」，意指有5隻老鼠擾亂朝綱，玉帝即賜玉面金貓抓鼠，化解紛亂。國民黨台北市議員徐巧芯對此表示，罷免掉萊豬立委，就會達到這支籤給我們的結果。

新港奉天宮抽出第59籤「癸酉」，內容為「有心做福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨」。巧合的是，新港奉天宮也抽中同一支籤；廟方解釋，這支籤背後的故事是「老鼠精亂宋朝」，有5隻老鼠在宋朝時到宮內作亂，最後被神明收走，寓意雖有動盪但最終會有貴人相助回歸於平安，有驚無險。

徐巧芯在中天政論節目《頭條開講》中表示，「老鼠精亂宋朝」這個故事最後一段，就是要一隻貓也就是展昭，要把這5個人收起來，數字很有趣，剛好是5個。她認為，最近有很多人可能陸續被罷免，最少要罷免5個成功，解籤是給我們一年福氣跟希望。

徐巧芯接著指出，這次罷免名單裡第一隻鼠是民進黨桃園市議員王浩宇，已被貓咪收走了；第二隻很可惜，無黨籍高雄市議員黃捷罷免案沒有成功。沒有關係，接下來還有兩隻，分別是台灣基進立委陳柏惟跟民進黨立委吳思瑤。他們都是放萊豬進入台灣，讓大家食安吃得不安心、不健康，所以我們需要有人撥亂反正。台灣民眾都可以來當展昭「這隻貓」，把這些萊豬立委罷免掉，就是用我們自己手上的公民權「這隻貓」來撥亂反正。讓他們知道。老鼠們是要乖乖聽我們貓咪的話。

徐巧芯認為，人民才是頭家，但是到最後，如今卻變成每次投票給民意代表、政治人物一次，可是他們一拿到選票以後，本來承諾好的食品安全，卻全部都不管了，因為權力已經被拿到手了。這就跟老鼠作亂的故事有點像，這個時候身為頭家的人民就應該拿我們手上的權力，來制衡他；罷完這幾個萊委，說不定還有人會再提出罷免人選，罷免這幾個人是人民的公權力，說不定用我們的力量，就會達到這支籤給我們的故事跟結果。

(中時新聞網)