台南市安平區永華路二段一處停車場發生持刀殺人案。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市安平區今（16）日晚間發生駭人的當街殺人案，31歲的王姓男子疑因與仇家談判破裂，遭對方一路追殺，王男逃亡過程中攔截一台外地遊客的機車，以3貼模式逃命，仍不幸慘死刀下。據悉，王姓男子所攔截的機車，騎士與乘客為兩名前往台南遊玩的男大生，無辜遭捲入凶殺案。

據了解，這兩名男大生均來自外地，趁著年假期間租車前往漁光島遊玩，返家的途中意外被逃亡的王姓男子攔車，王男聲稱自己正被追殺，希望男大生能好心搭載一乘，遂以三貼模式逃亡。

而在過程中，其中一名男大生因害怕便跳車，改由已經中刀傷的王姓男子騎車，載著另一名男大生逃亡至永華路二段。但因仇家駕車死命追趕，王男最後逃逸到港式餐廳旁的停車場，仇家開車死命追撞，坐在後座的男大生發現苗頭不對，趕緊趁隙逃跑，留下王姓男子一人。

過後，其中一名男子自仇家的轎車步行而下，持刀朝摔倒在地的王姓男子狂捅，砍殺到王姓男子鮮血流滿地才罷休，並駕車逃逸。

警消到場後，隨即將王男送往醫院救治，但仍傷重不治；警方事後再次撥打電話，才連繫上死者的妻子，並確認死者的身分。而其妻子透露，丈夫上午就出門，但並沒有交代要去哪裡，未料，這一出門，卻再也見不上面。

警方根據目擊民眾提供的車號，循線在15公里遠的仁德區台86快速道路下方，找到凶嫌做案用的汽車，但車上已經空無一人。管轄的台南市警四分局已鎖定特定對象，並報請台南地檢署積極偵辦中。

(中時新聞網)