【回憶殺】61歲女星程秀瑛16歲參加華視演員訓練班以第5名成績畢業，隔年便成為一線女主角，接演花系列女主角後更再度翻紅，演藝事業可以說是一帆風順，然而她的情路卻十分坎坷，曾遭舊愛沈孟生施暴，甚至罹患憂鬱症，直到近年來情況才終於好轉。

程秀瑛在老三台年代，和方芳、李天柱是華視台柱，主演的《仙女下凡》曾創下收視率突破50%的記錄，更是在年紀輕輕的21歲，就抱回巴拿馬國際影展影后，卻在正當紅時決定引退，毅然決然前往美國就讀服裝設計，當時的她年僅23歲就考取了知名美國時裝學院，學成歸國後又在朋友邀請下回到演藝圈。

程秀瑛(左)曾演過《包青天》，中間為趙樹海。(圖/中時資料照)

程秀瑛接下花系列連續劇《茉莉花開》女主角，讓她的人氣再度翻紅，儘管事業得意，情路卻不那麼順利，她和當時台視的一線男主角沈孟生墜入愛河，一開始十分恩愛，最後卻因為男方有暴力傾向分手，她還曾被打到住院，歷經失戀又遭逢母親過世，種種打擊讓程秀瑛罹患了憂鬱症。

程秀瑛靠著治療、信教、畫畫走出憂鬱陰霾。(圖/中時資料照)

程秀瑛如今苦盡甘來。(圖/中時資料照)

經過人生低潮，程秀瑛靠著治療、信教、畫畫走出憂鬱陰霾，現在不但成為製作人，同時也是一名導演，2014年她和大3歲的美國上班族祕密結婚，儘管對方已經有個孩子了，仍不影響兩人之間的感情，她還曾甜蜜透露，老公每次視訊都會稱讚自己可愛，且最喜歡她的獨立，總算是苦盡甘來。

(中時新聞網)