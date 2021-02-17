過完春節連假，又可以發揮實力，在職場或是生活中找到發光發熱的機會。不過有時候，怎麼覺得好像自己的人緣就是比別人差了一點，到底哪裡有問題？可能從檢視一下：自己是不是常常說了「我也是！」這3個字。日本形象顧問吉原珠央在《不說「我」，別人才聽你的》書中提醒，常說「我也是！」會搶走別人的話題，尤其在別人講得正熱絡的時候，這3個字可能就是讓你被嫌棄的咒語。以下是重點書摘：

無論有沒有傾聽對方說話，一開始說「我也是！」、「跟我一樣！」、「我比你更嚴重！」的人，不管是不是為對方著想，都會給人一種自我中心的感覺，要特別注意。如果在搶走別人的話題後，又不把主導權還給對方，會讓人覺得你輕視對方，且度量狹小。

當別人在吐露一些煩惱或辛苦的事情時，就算你有同樣的經驗，都請傾聽到最後，不要去阻礙對方發言。但在過程中還是可以隨聲附和：「真是辛苦你了！」、「看不出來您曾經這麼辛苦，現在都好了嗎？」再簡短的說：「其實我過去也有相同的經歷，聽到您這麼說，我很能感同身受。」這樣就好。

根據不同狀況，就算你不表明自己曾有過同樣的經歷也沒有問題。畢竟我們必須優先考慮對方的問題，而關於自己的事，只要提供最低限度的就可以了。

如果對方主動問：「你有過同樣的經驗嗎？」那就不一樣了。但要是對方沒有問你的話，就請你認定對方沒有那個心情聽你的狀況。對方明明沒問，你卻得意洋洋的說：「我也是！」大聊自身經驗，這對對方來說，只不過是在浪費時間而已。

一個團體中，如果有人開始說：「其實我也是！」我相信其他人也會覺得很受不了吧。這種喜歡搶話的人，都會找藉口說：「我一不小心就講到自己的事了。」但我認為這種人才不是不小心，而是故意找機會在展現自我，這種人都很傲慢。

我很能理解這些人為了要鼓勵對方，而想要和對方分享自己失敗談的心情。但即使你有這種心意，也要在對方需要的前提下，才有其意義與價值。當對方正在說一些難過或辛苦的事，你就不應該插嘴，免得讓對方開始擔心你。

當然，要注意的不只是負面話題而已。如果你說：「我上個月去了一趟瑞士旅遊喔！」而對方回答：「其實我上個月也去杜拜玩了！」你會有什麼感覺？如果對方能完全不提自己的事，並立刻回答：「哇！真好，你去瑞士玩啊！」，那這個人實在是很有魅力，對吧！

簡單的說，就是要警惕自己完全不要提起自己的事，並且閉上嘴巴。如此一來，就不會說出一些多餘的話了！（編輯梁惠明）

《不說「我」，別人才聽你的》書封(圖/大是文化提供)

(中時新聞網)