過年期間彩券買氣旺，許多民眾為了中獎，不惜花下重本，到底在什麼地方買彩券中獎機率比較高？又是哪種人最容易中頭獎？台灣彩券公司統計，去年台北市及新北市各開出81注頭獎最旺；至於億元得主面相的共同特徵則包括：大眼、大耳、橢圓臉、櫻桃小嘴及高鼻。

台灣彩券統計，去年共產生479位頭獎得主，其中台北市、新北市各開出81注頭獎最多，其次為高雄市共開出57注，台中市開出53注，桃園市也有開出46注；中獎金額最高的縣市則是台北市，去年頭獎總金額高達27.6億元。

此外，最引人好奇的還是哪種面相的人最容易中億元頭獎？台彩統計，外貌大多有大眼、大耳、長眉、橢圓臉、櫻桃小嘴、高鼻及高額頭等共同特質。統計指出，2020年億元頭獎得主以男性偏多，占了78%，年齡在落在50-58歲最多，有44%，其中有72%的血型都是O型，至於生肖則以屬羊的最多，占28%，其次是屬鼠的17%，以及屬龍、屬雞、屬豬的各占11%。

至於全台最旺彩券行在哪？台彩統計從第4屆公益彩券發行以來，台中市沙鹿鎮的鑫寶金財神彩券行，去年1月及10月接連開出2次大樂透頭獎，合計共開出3億多元獎金最旺；還曾分別於2015、2017、2018及2019年各開出過1注獎金達百萬的「春節大紅包」。

長這樣最容易中獎？圓臉、大眼、一字眉

(中時新聞網)