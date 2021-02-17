由綜藝大哥徐乃麟主持的過年特別節目《星光歡樂城》最近在網路上掀起熱議，為什麼呢？因為由於製作單位一時不察，忘了打馬賽克的關係，導致女星喬喬兒(Sylvia、紀馨喬)直接在節目中走光露底，更有網友直接留言「34:50 35:13不用謝」。

外型亮眼的喬喬兒，工作態度一向敬業，日前錄乃哥主持過年特別節目，特地以一襲緊身旗袍外加黑絲襪的打扮火辣上陣，更無懼走光危機，上演美女脫絲襪、用腳剝香蕉皮等大尺度橋段。

喬喬兒在節目中脫絲襪，畫面養眼。(取自星光歡樂城YouTube)

下秒走光了。(取自星光歡樂城YouTube)

然而百密總有一疏，雖然喬喬兒為了不讓春光外洩，又是拿毛巾遮掩又拿手按住，仍在玩遊戲的激烈過程中不慎走光，加上製作單位也沒察覺這一幕幫忙打馬賽克，導致喬喬兒直接露底被看光，還被眼尖的網友發現，在影片下方留言「34:50 35:13不用謝」。

而喬喬兒至今仍不知道自己已在節目中走光，4天前還在擁有37萬粉絲追隨的社群網站分享節目片段，並開玩笑地寫下：「腿控足控的...可以在這邊簽到一下ㄌ（欸。」

女模出身的喬喬兒，不只外型可愛，還擁有32、23、34的火辣身材，IG吸引超過37萬粉絲追隨。身兼多職的她，不僅是綜藝節目常客，還是個直播主兼coser，曾代表台灣參加香港cosplay fashion show，以《聖鬥士星矢》中射手座艾奧羅斯華麗扮相驚豔全場，相當厲害。

(中時新聞網)